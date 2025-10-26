Furto al Louvre, fermati due sospetti

Due persone sono state fermate dalla polizia perché ritenute parte della banda dei ladri che la scorsa settimana, il 18 ottobre scorso, ha messo a segno il furto al Louvre di Parigi. Lo riporta Le Parisien. I due spettati sono stati arrestati sabato sera a Parigi e posti in custodia cautelare nell’ambito delle indagini avviate per “furto organizzato” e “associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato”, condotte dalla Brigata Anti-Banditismo di Parigi (BRB) e dall’Ufficio Centrale per la Lotta al Traffico di Beni Culturali (OCBC). Questi due uomini, originari di Seine-Saint-Denis, sono sospettati di far parte del commando di quattro persone che ha fatto irruzione nel museo più famoso di Francia.
I fermati
I due fermati per il clamoroso furto al Louvre sarebbero due uomini sulla trentina, originari di Seine-Saint-Denis, secondo quanto scrive ancora Le Parisien. Avrebbero fatto parte della banda che si è introdotta domenica mattina all’interno del museo utilizzando un camion con una scala montacarichi, poi abbandonata sul posto. I ladri sono riusciti a portare via diversi gioielli appartenuti a sovrani francesi, compresa l’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III.
Stavano scappando in Algeria e Mali
Secondo quanto riporta Le Figaro, i due arrestati si stavano preparando per lasciare la Francia. Uno è stato fermato intorno alle 22 di sabato all’aeroporto di Roissy-Charles-de-Gaulle mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto in Algeria, mentre il secondo stava per fuggire in Mali. Sono entrambi già noti alle forze dell’ordine francesi.