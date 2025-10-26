Furto al Louvre, fermati due sospetti

Stavano per scappare in Algeria e Mali: sarebbero responsabili del colpo del 18 ottobre scorso

Due persone sono state fermate dalla polizia perché ritenute parte della banda dei ladri che la scorsa settimana, il 18 ottobre scorso, ha messo a segno il furto al Louvre di Parigi. Lo riporta Le Parisien. I due spettati sono stati arrestati sabato sera a Parigi e posti in custodia cautelare nell’ambito delle indagini avviate per “furto organizzato” e “associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato”, condotte dalla Brigata Anti-Banditismo di Parigi (BRB) e dall’Ufficio Centrale per la Lotta al Traffico di Beni Culturali (OCBC). Questi due uomini, originari di Seine-Saint-Denis, sono sospettati di far parte del commando di quattro persone che ha fatto irruzione nel museo più famoso di Francia.

I fermati

I due fermati per il clamoroso furto al Louvre sarebbero due uomini sulla trentina, originari di Seine-Saint-Denis, secondo quanto scrive ancora Le Parisien. Avrebbero fatto parte della banda che si è introdotta domenica mattina all’interno del museo utilizzando un camion con una scala montacarichi, poi abbandonata sul posto. I ladri sono riusciti a portare via diversi gioielli appartenuti a sovrani francesi, compresa l’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III.

Stavano scappando in Algeria e Mali

Secondo quanto riporta Le Figaro, i due arrestati si stavano preparando per lasciare la Francia. Uno è stato fermato intorno alle 22 di sabato all’aeroporto di Roissy-Charles-de-Gaulle mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto in Algeria, mentre il secondo stava per fuggire in Mali. Sono entrambi già noti alle forze dell’ordine francesi.