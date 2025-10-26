Accesso Archivi

domenica 26 ottobre 2025

Elezioni in Argentina: Milei al voto, sfida cruciale per il suo governo

(LaPresse) Gli argentini sono stati chiamati alle urne per un’elezione di metà mandato che potrebbe influenzare il percorso politico del presidente libertario Javier Milei e il futuro del sostegno finanziario degli Stati Uniti al suo governo. Quasi metà della Camera dei deputati e un terzo del Senato sono in palio in una competizione considerata un vero e proprio referendum sulle scelte politiche e economiche di Milei durante i suoi primi due anni di governo. Mentre i suoi sostenitori più facoltosi lodano le sue politiche di apertura dell’economia e di eliminazione della burocrazia, molti residenti dei quartieri popolari sono frustrati dalla caduta dei salari e dalla crescita economica stagnante. I sondaggi indicano una corsa serrata tra il partito di Milei e l’opposizione populista di sinistra. Il risultato di questa elezione avrà un forte impatto sui mercati finanziari e rappresenterà un banco di prova per il mandato fragile del presidente.