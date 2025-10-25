Ucraina, Zelensky presenta a Londra il drone OCTOPUS durante l’incontro con Starmer

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato a Londra, durante un incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer, un nuovo drone intercettore OCTOPUS, sviluppato dall’esercito ucraino. La dimostrazione si è svolta a Downing Street, nel corso di una giornata di colloqui con oltre venti leader europei riuniti per discutere del sostegno militare all’Ucraina in vista di un possibile cessate il fuoco con la Russia. L’obiettivo del vertice, ospitato da Starmer, era rafforzare le difese aeree ucraine, proteggere la rete energetica dagli attacchi russi e valutare la fornitura di missili a lungo raggio a Kiev.