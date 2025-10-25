Ucraina, missili russi distruggono magazzino a nord di Kiev

(LaPresse) Un magazzino nel quartiere nord orientale di Kiev, capitale dell’Ucraina, è andato distrutto a seguito di un attacco russo, sabato 25 ottobre 2025. L’edificio è stato divorato dalle fiamme, mentre i detriti dei missili intercettati sono caduti in un’area aperta in un altro sito, danneggiando le finestre degli edifici vicini. Sono stati dispiegati decine di vigili del fuoco e i servizi di emergenza per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. Attivo anche un elicottero per spegnere l’incendio. Almeno una persona è morta e dieci sono rimaste ferite, ha detto Pablo Petrov, portavoce dei servizi di emergenza ucraini. Successivamente, Timur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città di Kiev, ha detto che due persone sono state uccise e nove ferite in un attacco con missili balistici a Kiev nelle prime ore di sabato.