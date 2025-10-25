Ucraina, bombardamenti russi su diverse città: almeno 3 morti

Gli attacchi missilistici e con droni russi contro l’Ucraina hanno causato almeno 3 morti e 17 feriti, secondo quanto riportato da funzionari locali. La notte scorsa, la capitale Kiev è stata colpita da un attacco con missili balistici, che ha provocato la morte di una persona e il ferimento di dieci cittadini, di cui tre ricoverati in ospedale.

Un incendio è divampato in un edificio non residenziale, mentre detriti di missili intercettati hanno danneggiato le finestre di edifici vicini. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato gli attacchi su Telegram: “Esplosioni nella capitale. La città è sotto attacco balistico“.

Danni a Dnipro e intervento delle difese aeree

Nella regione di Dnipro, due persone sono state uccise e sette ferite a causa dei bombardamenti russi. Secondo il governatore ad interim, Vladyslav Haivanenko, gli attacchi hanno danneggiato condomini, abitazioni private, una dependance, un negozio e almeno un veicolo.

L’Aeronautica Militare ucraina ha reso noto che la Russia ha lanciato nove missili e 62 droni, di cui quattro missili e 50 droni sono stati intercettati dalle difese aeree ucraine. Intanto, il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 121 droni ucraini durante la notte, evidenziando l’intensità dello scontro militare in corso.

Kiev sotto attacco notturno: edifici e case danneggiati

Anche la capitale Kiev è stata presa di mira da attacchi balistici notturni, con danni a edifici e case in diversi quartieri e almeno otto feriti. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato su Telegram: “Esplosioni nella capitale. La città è sotto attacco balistico”. Tre dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, mentre grandi incendi bruciavano in edifici non residenziali nei quartieri di Desnyansky e Darnytsky.

Possibile svolta diplomatica tra Russia, Ucraina e Stati Uniti

Parallelamente agli attacchi, l’inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, ha dichiarato alla CNN che Mosca, Washington e Kiev sono “ragionevolmente vicine” a una soluzione diplomatica per porre fine alla guerra. Dmitriev ha criticato la Gran Bretagna e altri paesi europei per aver esercitato pressione su Kiev affinché bloccasse i colloqui di pace.

Secondo l’inviato russo, il recente riconoscimento delle realtà sul campo di battaglia da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy rappresenta “un grande passo” verso i negoziati. Dmitriev ha aggiunto: “Credo che Russia, Stati Uniti e Ucraina siano in realtà piuttosto vicini a una soluzione diplomatica. La sua precedente posizione era che la Russia dovesse andarsene completamente, quindi penso che siamo abbastanza vicini a una soluzione diplomatica che possa essere elaborata”.