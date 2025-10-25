Torino, scontri fra manifestanti Pro Pal e polizia: manganellata manifestante

(LaPresse) Momenti di tensione fra manifestanti pro Pal in corteo a Torino e forze dell’ordine. E’ partita una carica dei poliziotti con scudi e manganellate contro i manifestanti che erano venuti a contatto urlando “fateci passare” in via Accademia delle Scienze. La carica è durata circa un minuto e il corteo arretrato di qualche decina di metri prima che si ripristinasse la normalità. I dimostranti contestano i ministri i Tajani, Zangrillo, Pichetto Fratin e Bernini presenti agli Stati Generali della Casa in corso al Teatro Carignano, definiti dai Pro Pal “ministri della guerra e del genocidio“.