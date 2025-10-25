Manovra, Fratoianni: "Manovre scritte con inchiostro simpatico alla fine cambiano completamente"

“Non è un’occasione persa, è una scelta lucida e consapevole. Il governo difende i privilegi e colpisce chi è in una condizione di difficoltà“. Così Nicola Fratoianni, leader di AVS, a margine della manifestazione nazionale della CGIL a Roma ‘Democrazia al lavoro’. “Tensioni interne a maggioranza sono un gioco delle parti? Mi pare di sì. Sono 2-3 anni che va avanti questa storiella. L’ultima volta abbiamo scoperto che più di una tassa si trattava di un prestito che sarà più che lautamente restituito. Ho l’impressione che anche stavolta non andremo lontani”, aggiunge l’esponente dell’opposizione, che poi denuncia: “L’altro scandalo è che siamo abituati a manovre di bilancio che si presentano e poi quando arrivano all’ultimo voto parlamentare sono cambiate completamente”, dice Fratoianni, secondo cui “noi continuiamo a discutere di carta scritta con l’inchiostro simpatico”.