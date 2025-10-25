Manifestazione Cgil, Landini: “Sciopero contro la manovra? Non escludiamo nulla”

Si tiene oggi, sabato 25 ottobre, a Roma la manifestazione nazionale promossa dalla Cgil, dal titolo “Democrazia al lavoro”. L’iniziativa è stata proclamata per chiedere aumenti salariali e delle pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, e per dire no alla precarietà e al riarmo.

Le richieste della Cgil: salario, pensioni e lavoro

Secondo la Cgil, è “il momento di dire stop al riarmo: le risorse pubbliche devono essere destinate a sanità, istruzione, politiche abitative e sociali”. Il sindacato sottolinea la necessità di reperire fondi dalle grandi ricchezze e dall’evasione fiscale, e afferma: “Diciamo no alla flat tax generalizzata e ai condoni. Vanno restituiti a lavoratori e pensionati i soldi persi con il drenaggio fiscale, neutralizzando quello futuro”.

Tra le principali richieste della Confederazione: il rinnovo dei contratti pubblici e privati con detassazione degli incrementi salariali, l’introduzione del salario minimo, una legge sulla rappresentanza, e un equo compenso per il lavoro autonomo e professionale. L’obiettivo è contrastare la precarietà, il lavoro povero e lo sfruttamento.

Pensioni, sviluppo e tutela dei lavoratori

Sulle pensioni, la Cgil propone “una piena rivalutazione degli assegni, con l’estensione della quattordicesima e il superamento della legge Fornero, insieme a una pensione di garanzia per giovani e precari”.

Inoltre, il sindacato evidenzia la necessità di nuove politiche industriali e del terziario per contrastare le delocalizzazioni, creare lavoro, e realizzare la transizione energetica, ambientale e tecnologica, con particolare attenzione allo sviluppo del Mezzogiorno. Prioritaria è anche la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con misure per contrastare appalti non genuini e subappalti.

La Cgil, guidata da Maurizio Landini, avverte che la strada intrapresa dal Governo peggiorerà le condizioni di vita e di lavoro della stragrande maggioranza delle persone, colpendo lavoratori, pensionati, giovani e donne, invitando tutti a scendere in piazza per far sentire la propria voce.

Manifestazione “Democrazia al lavoro”: Cgil pronta a nuove mobilitazioni

“Non escludiamo nulla. Intanto oggi vogliamo dimostrare che c’è una parte molto importante di questo Paese che, come nelle settimane scorse, scende in piazza e chiede dei cambiamenti”. Lo ha dichiarato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando alla partenza della manifestazione “Democrazia al lavoro” a Roma.

Landini: “La mobilitazione non finisce qui”

Rispondendo alle domande dei giornalisti sulla possibilità di uno sciopero generale contro la manovra economica, Landini ha chiarito che la decisione non è ancora presa, ma resta sul tavolo: “Se non saremo ascoltati e se nel Parlamento e nel Governo non accetteranno di modificare radicalmente la legge di bilancio, che noi consideriamo sbagliata, valuteremo e non escludiamo nulla”.

Il leader sindacale ha poi ribadito che la mobilitazione dei lavoratori non si fermerà: “Di sicuro non finisce qui la nostra battaglia se le cose non cambiano”. La Cgil chiede da settimane interventi su salari, pensioni, sicurezza sul lavoro e lotta alla precarietà, temi al centro anche della manifestazione odierna.

Lollobrigida: “Cgil primo tra pensionati, hanno tempo di manifestare”

“Oggi la Cgil è il primo sindacato anche grazie alla sua capacità di rappresentare il mondo importante dei pensionati, la Cisl è il primo sindacato per gli occupati in attività oggi. Non c’è nessuna insinuazione nei confronti della Cgil e del fatto che hanno tanto tempo di manifestare. Più di quello che hanno avuto in passato quando le cose però andavano peggio per quelli che dovevano rappresentare, cioè i lavoratori”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida al margine dell’evento di FdI per celebrare i tre anni di governo rispondendo a una domanda sulla manifestazione della Cgil in programma oggi.

“Oggi – ha aggiunto – in una nazione dove c’è il massimo dell’occupazione a tempo indeterminato, ci aspetteremmo che alcuni sindacati prendessero atto di questo e ogni tanto sottolineassero che potevano manifestare anche prima, ottenendo risultati migliori da quelli che hanno avuto con i governi di centrosinistra verso i quali avevano un certo differente approccio”.