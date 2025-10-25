Gaza, le immagini del viaggio attraverso le macerie della città devastata

Un camera car attraverso Gaza City mostra la distruzione nell’area di Jalaa Street. Gli edifici distrutti si susseguono senza soluzione di continuità. L’agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo ha affermato che la quantità di macerie a Gaza sarebbe sufficiente per costruire 13 piramidi giganti in Egitto o riempire di detriti l’intero Central Park di New York. L’ultima stima congiunta di Nazioni Unite, Unione Europea e Banca Mondiale è che per ricostruire la Striscia saranno necessari 70 miliardi di dollari.