Cina, la scimmia dorata non rischia più l'estinzione: le immagini degli esemplari più belli

(LaPresse) Con la loro caratteristica pelliccia arancione brillante e i musi azzurri, è difficile confondere le scimmie dal naso camuso dorato della Cina, in via di estinzione, per qualcos’altro. Nel Parco Nazionale Shennongjia nell’Hubei, gli sforzi di conservazione a partire dagli anni ’80 hanno contribuito a triplicare la popolazione della regione, arrivando oggi a circa 1.600 esemplari. Questa specie svolge un ruolo vitale negli ecosistemi forestali. Questi primati un tempo erano diffusi nelle fitte foreste temperate della Cina centrale e sudoccidentale e facevano affidamento su licheni, foglie, frutti e corteccia per il loro sostentamento. Tuttavia, la specie era sull’orlo dell’estinzione locale a Shennonjia a causa del disboscamento, dell’espansione agricola, della caccia e dei cambiamenti climatici. Queste rare scimmie carismatiche, si sono recentemente unite ai più famosi panda e come rappresentanti del loro territorio negli zoo europei.