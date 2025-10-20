Onorato lancia Progetto Civico Italia, Silvia Salis: “Consenso locale si traduca in nazionale”

Una rete di sindaci e amministratori del territorio per unire le forze di centro e centro-sinistra. All’Hotel Parco dei Principi di Roma l’assessore allo Sport, al Turismo e ai Grandi Eventi di Roma Alessandro Onorato lancia il suo progetto “Progetto Civico Italia”. Con lui il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, quello di Udine Alberto De Toni e il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. Tra i protagonisti più attesi la sindaca di Genova Silvia Salis, che molti considerano una futura concorrente della segretaria del Pd Elly Schlein. Presente anche il presidente del Pd Stefano Bonaccini. In platea come osservatore d’eccezione il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. “Siamo amministratori cittadini che ci mettiamo al servizio a raccontare la nostra esperienza di quello che vuol dire amministrare un territorio”, dichiara a margine la sindaca genovese Salis. “Siamo qui per dire che non siamo contro qualcuno o qualcosa ma siamo a favore. Essere progressisti in questo momento vuol dire non essere contro ma essere a favore del futuro, essere di fianco alle persone e essere di fianco al territorio”. E ai cronisti che chiedono se oggi nasce un partito o un movimento risponde: “Io sono stata invitata per parlare di Genova, non per la nascita di qualcosa, e sono qua per testimoniare la nostra esperienza e quello che può dare unito il campo largo e il campo progressista. Penso che una riflessione vada fatta ad esempio sul fatto che circa l’80% delle città più grandi e diciamo più pesanti d’Italia sono amministrate dal centro-sinistra. Questo vuol dire che la nostra classe dirigente sul territorio ha una grandissima responsabilità in questo paese ed è importante che questo si traduca in un consenso nazionale”.