Kenya, i funerali di Stato dell'ex primo ministro Raila Odinga

Le immagini del funerale di Stato a Bondo, in Kenya, dell’ex primo ministro keniota Raila Odinga, morto mercoledì scorso a 80 anni. Odinga, considerato un combattente per la democrazia, ha ricevuto pieni onori militari, incluso un saluto di 17 colpi di cannone dall’esercito: è stato sepolto accanto al padre Jaramogi, che aveva lottato per l’indipendenza del Kenya e fu il primo vicepresidente del Paese. Migliaia di kenioti e dignitari da tutta l’Africa hanno partecipato al funerale di quello che è stato descritto come un “pan-africanista altruista”. I parenti in lacrime hanno rotto la barriera di sicurezza per raggiungere il luogo della sepoltura, che inizialmente era riservato solo a familiari e leader. Negli ultimi tre giorni sono state organizzate quattro cerimonie pubbliche di omaggio a Odinga, che hanno attirato migliaia di persone e causato cinque morti e centinaia di feriti durante le calche.