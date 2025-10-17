Kenya, migliaia di persone a Nairobi ai funerali dell'ex premier Raila Odinga

In Kenya, migliaia di persone hanno assistito allo stadio nazionale Nyayo di Nairobi ai funerali dell’ex primo ministro Raila Odinga. Presente anche il presidente keniota William Ruto in un impianto presidiato dalle forze dell’ordine dopo i gravi disordini avvenuti giovedì alla camera ardente allestita sul campo dello stadio, con la polizia che ha lanciato lacrimogeni contro la folla. Nel caos due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite. Dopo che la salma è stata esposta al pubblico nel parlamento keniota, un corteo ha portato la bara, avvolta nella bandiera nazionale, all’interno dello stadio. L’ex primo ministro è morto mercoledì per un attacco di cuore all’età di 80 anni mentre era in viaggio in India. Odinga aveva recentemente stretto un patto politico con Ruto che vedeva il suo partito di opposizione coinvolto nel processo decisionale del governo e i suoi membri nominati nel gabinetto.