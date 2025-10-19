India, un mare di luci per il Diwali: record mondiale di lampade accese

In India sono iniziate le celebrazioni dell’annuale festival hindu delle luci, il Diwali: acceso un numero record di 2,61 milioni di lampade di terracotta lungo le rive del fiume Saryu ad Ayodhya, città del nord del Paese in cui si ritiene che sia nato il venerato dio Rama e dove egli fece ritorno dopo 14 anni di esilio. Un team del Guinness World Records ha consegnato i certificati al capo del governo dello stato dell’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, riconoscendo il numero senza precedenti di lampade, che ha superato i 2,51 milioni dell’anno scorso. Il Diwali è la festa più importante dell’anno in India, in particolare per la maggioranza hindu: viene celebrata socializzando e scambiandosi doni con i propri cari. Sarà celebrato domani, lunedì.