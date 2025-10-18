India, il Diwali illumina Nuova Dehli

Sabato, in vista del Diwali – la Festa delle Luci – alcuni volontari hanno acceso delle lampade a olio per illuminare il percorso che conduce al memoriale dell’India Gate a Nuova Delhi. Il Diwali simboleggia la vittoria della luce sulle tenebre e segna il ritorno del dio indù Rama nella sua città natale, Ayodhya, dopo aver sconfitto il re demone Ravana, secondo il poema epico mitologico Ramayana. Accanto al memoriale dell’India Gate è stato organizzato dal governo di Delhi uno spettacolo di droni che rappresenta la storia del Ramayana. I mercati affollati di clienti vogliosi di acquistare lampade decorative, candele e lampade a olio.