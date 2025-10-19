Gaza, familiari degli ostaggi palestinesi in ospedale per il riconoscimento dei resti: le immagini

Decine di palestinesi si sono riuniti al Nasser Medical Complex di Gaza, in attesa di sapere se i corpi dei loro cari fossero tra i 135 che Israele ha restituito a Gaza questa settimana. I medici e i familiari delle persone scomparse dicono di avere difficoltà a identificarli. Un grande schermo che mostra le immagini di alcuni dei corpi è stato posto al centro della sala dove le persone si riuniscono e guardano le foto prima di parlare con gli operatori che aiutano nel processo di identificazione. Anche il Ministero della Salute di Gaza ha pubblicato le immagini dei corpi sul proprio sito web. Le autorità sanitarie non hanno accesso ai test del dna o ad altre tecnologie sofisticate che Israele ha utilizzato per identificare i resti degli ostaggi presi nell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.