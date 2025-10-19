Furto al Louvre, la polizia presidia il museo

La polizia davanti al Louvre dopo il furto avvenuto questa mattina, domenica, al Museo nel cuore di Parigi. Il colpo “è durato sette minuti“, ha detto, parlando a France Inter, il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez, secondo il quale si tratta “chiaramente di una banda che aveva effettuato dei sopralluoghi” sul posto. La procura di Parigi ha annunciato l’apertura di un’indagine per furto aggravato. I ladri hanno rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice tra cui una collana, una spilla e una tiara. La polizia ha isolato il museo ed evacuato i visitatori.