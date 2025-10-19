Rapina al Louvre a Parigi, rubati gioielli di Napoleone: ladri in fuga. Chiuso il museo

La ministra della Cultura francese, Rachida Dati, ha reso noto che questa mattina, all’apertura del Museo Louvre a Parigi, si è verificata una rapina. Nessuno è rimasto ferito e sul posto è arrivata la polizia, insieme alla stessa Dati e al personale del museo. “Le indagini sono in corso”, ha aggiunto la Ministra in un post sul social X. Il Museo del Louvre ha annunciato sempre su X che rimarrà chiuso oggi “per motivi eccezionali”. Successivamente è emerso che i ladri hanno rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice e sono poi fuggiti in scooter. L’azione è durata sette minuti, ha ha detto parlando a France Inter, il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez. Secondo l’ex capo della polizia di Parigi, si tratta “chiaramente di una banda che aveva effettuato dei sopralluoghi” sul posto. Le finestre sono state tagliate “con un disco”. La procura di Parigi ha annunciato l’apertura di un’indagine per furto aggravato.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Ladri in fuga: rubati gioielli di Napoleone

I ladri che si sono introdotti questa mattina al Museo del Louvre, a Parigi, sono fuggiti con gioielli. Secondo Le Parisien, i criminali, incappucciati, sono riusciti a introdursi nel museo dal lato dell’edificio che guarda la Senna, dove sono attualmente in corso alcuni lavori. Hanno utilizzato un montacarichi per accedere direttamente alla sala presa di mira, nella Galleria d’Apollon. Dopo aver rotto le finestre, due uomini sono entrati nell’edificio, mentre un terzo è rimasto all’esterno. I ladri hanno rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice tra cui una collana, una spilla e una tiara. Sono poi fuggiti a bordo di uno scooter TMax, dirigendosi verso l’autostrada A6.

Ladder at back of the Louvre Museum as police respond to a heist or security incident! Louvre is closed for the rest of the day. pic.twitter.com/RhAUWpn2Jb — KC (@kaci_calladetti) October 19, 2025

Trovato fuori dal museo un gioiello trafugato

Secondo Le Parisien, uno dei gioielli rubati domenica mattina al Louvre, è stato trovato fuori dal museo. Si tratterebbe della corona dell’imperatrice Eugenia, che è stata danneggiata. Parlando a France Inter, il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez ha parlato di “rapina di grossa entità”. Ha confermato che “alcuni individui sono entrati dall’esterno con una piattaforma aerea” e hanno rubato “gioielli di inestimabile valore”.

Bardella: “Furto Louvre umiliazione intollerabile per Paese”

“Il Louvre è un simbolo mondiale della nostra cultura. Questo furto, che ha permesso ai ladri di rubare i gioielli della Corona di Francia, è un’umiliazione intollerabile per il nostro Paese“. È quanto scrive in un post sul social X il presidente del Rassemblement national (RN) Jordan Bardella. “Fino a che punto si spingerà il deterioramento dello Stato?”, ha aggiunto.