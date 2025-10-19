Furto al Louvre, i rilievi della scientifica al museo

In un furto durato pochi minuti domenica all’interno del museo più visitato al mondo, alcuni ladri sono saliti con un ascensore a cestello al Louvre, hanno forzato una finestra della Galerie d’Apollon, hanno rotto le vetrine e sono fuggiti con gioielli di inestimabile valore. In queste immagini i rilievi degli investigatori della scientifica vicino a una finestra rotta del museo. Si tratta di uno dei furti più eclatanti avvenuti in un museo negli ultimi tempi. Secondo il ministro della Cultura francese, Rachida Dati, un oggetto è stato successivamente ritrovato all’esterno del museo. Il quotidiano francese Le Parisien ha riferito che si trattava della corona tempestata di smeraldi dell’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, in oro, diamanti e con aquile scolpite. Il furto, ha dichiarato Dati, è durato quattro minuti.