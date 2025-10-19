Furto al Louvre, gioielli in mostra alla Galerie d'Apollon prima del colpo

Le immagini della Galerie d’Apollon al Museo del Louvre di Parigi a pochi giorni dal furto di oggi, domenica 19 ottobre, in cui alcuni ladri si sono introdotti nella sala utilizzando un montacarichi per poi rubare nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice che erano in mostra. In questi video, pubblicati sui social nello scorso mese di settembre, si vedono le teche con all’interno i preziosi gioielli, dal valore sia storico che artistico inestimabile. In tutto i ladri, che erano vestiti da operai, hanno portato via nove oggetti: un set di gioielli, una collana, degli orecchini, due corone e una spilla. Due dei nove gioielli sottratti sono stati poi ritrovati, compresa la corona dell’imperatrice Eugenia, che è stata trovata rotta.