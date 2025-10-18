Madrid, centinaia di cittadini americani in piazza contro la presidenza Trump

A Madrid alcune centinaia di americani si sono riuniti per protestare contro la direzione intrapresa dagli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump. La manifestazione nella capitale spagnola è una delle tante organizzate contro il capo della Casa Bianca in questo weekend dal movimento “No Kings”. La protesta previste in tutti gli stati americani. Si tratta della seconda mobilitazione dopo quella di giugno: previste oltre 2.500 manifestazione i tutti i 50 Stati. Le proteste sono state etichettate dal Partito Repubblicano del presidente come raduni “Hate America” (Odio l’America).