Strage casolare, lacrime e commozione ai funerali dei carabinieri: Mattarella abbraccia i familiari

(LaPresse) Commozione e silenzio in Prato della Valle, a Padova, per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel d’Azzano. I feretri, avvolti nel tricolore, sono stati accolti da un lungo applauso della folla al loro arrivo in corteo. Alla cerimonia hanno partecipato le massime cariche dello Stato. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia e dal sindaco di Padova Sergio Giordani, ha reso omaggio ai militari scomparsi, abbracciando con emozione i familiari delle vittime, tra cui il figlio del carabiniere Valerio Daprà. Presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scambiato alcune parole con i parenti, insieme ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, ai presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa e a numerosi ministri del governo. Circa duemila persone hanno reso omaggio ai carabinieri anche durante la camera ardente, in un momento di profondo raccoglimento e partecipazione.