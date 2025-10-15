Kenya, morto l'ex primo ministro Odinga: centinaia gli rendono omaggio a Nairobi

Centinaia di kenioti si sono riuniti a Nairobi per piangere la morte dell’ex primo ministro del Kenya, Raila Odinga, deceduto a 80 anni in India a causa di un attacco cardiaco. In tantissimi si sono recati nella casa dell’ex leader per rendergli omaggio. Pur non essendo mai diventato presidente del suo Paese dell’Africa orientale (si è candidato cinque volte alla presidenza nell’arco di tre decenni) è stato una figura di spicco nella politica keniota e uno statista rispettato nella regione. Le sue campagne hanno sfidato il regime monopartitico e gli hanno conferito un’influenza enorme sulla vita politica del Paese africano. Il presidente del Kenya, William Ruto, ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale e ha definito la morte di Odinga una “perdita immensa e incommensurabile”. Ruto ha annunciato che Odinga avrà funerali di Stato.