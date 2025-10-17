Gaza, Trump a Hamas: "Se non si comporteranno bene ce ne occuperemo noi"

Il presidente Donald Trump ha chiarito che non invierà truppe statunitensi a Gaza dopo aver minacciato Hamas. “Non saremo noi”, ha detto Trump ai giornalisti. “Non sarà necessario. Ci sono persone molto vicine, molto vicine, che entreranno e faranno il lavoro facilmente, ma sotto la nostra egida”. In un post su Truth, Trump aveva avvertito Hamas che “non avremo altra scelta che entrare e ucciderli” se lo spargimento di sangue dovesse persistere. L’avvertimento di Trump è arrivato dopo che in precedenza aveva minimizzato la violenza interna nel territorio da quando la settimana scorsa era entrato in vigore il cessate il fuoco.