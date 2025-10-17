Attentato Ranucci, il giornalista in Procura: "Ambienti eversivi destra tra primi contesti analizzati"

(LaPresse) Sigfrido Ranucci è stato ascoltato per circa due ore questo pomeriggio presso la Procura di Roma dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dal sostituto della Direzione Distrettuale Antimafia, Carlo Villani. L’audizione è avvenuta a seguito dell’esplosione, avvenuta ieri sera, di un ordigno che ha distrutto la sua vettura e quella in uso alla figlia, parcheggiata nei pressi della sua abitazione a Campo Ascolano, località alle porte di Roma nel comune di Pomezia. Ranucci ha formalizzato la denuncia in mattinata presso la Caserma dei Carabinieri di via Teulada. “L’ambiente della eversione di destra “è stato uno dei primi contesti che abbiamo analizzato”, ha spiegato il conduttore di Report ai colleghi che lo hanno intervistato in Procura. Le indagini sono condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e ipotizzano i reati di danneggiamento aggravato da finalità mafiose e violazione della normativa sugli esplosivi. Gli inquirenti stanno vagliando ogni pista, tra cui quella che potrebbe proprio portare ad alcune inchieste che sarebbero dovute andare in onda nella prossima stagione del programma televisivo ‘Report’ condotto da Ranucci.