Regionali Veneto 2025, Zaia candidato capolista: “Dopo Zaia scrivi Zaia”

“Ho detto: ‘Sono un problema? Vedrò di esserlo’. Quindi, ‘dopo Zaia, scrivi Zaia‘”. Così il presidente uscente del Veneto Luca Zaia, a margine del lancio, a Padova, della campagna elettorale della Lega per le regionali del 23 e 24 novembre con candidato presidente Alberto Stefani, in merito alla propria candidatura come capolista per il Consiglio regionale in tutte le province. Zaia è poi tornato sulle polemiche interne al centrodestra che gli hanno impedito di mettere il nome sul simbolo della Lega e di presentare una lista civica personale: “Non trovo corretto che vengano messi veti a questi livelli. Mi è stato vietato di ricandidarmi, mi è stato vietato di fare la lista civica, ma che poi mi vietino di mettere i nomi da nessuna parte, questo no”. Il governatore ha però aggiunto: “Con il centrodestra abbiamo fatto un bel percorso e continueremo a farlo, il Governo Meloni sta facendo un ottimo lavoro e lo standing che Giorgia Meloni ha dato e sta dando a questo Paese non lo avevamo dai tempi di Berlusconi”.