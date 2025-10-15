Regionali Veneto 2025, Zaia: “Mi candido capolista in tutte le province”

Il centrodestra apre la campagna elettorale per le elezioni regionali in Veneto del 23 e 24 novembre 2025. Sul palco di Padova, a supporto del candidato leghista Alberto Stefani, c’è il presidente in carica Luca Zaia. Non può ricandidarsi per il ruolo di governatore perché ha superato il limite dei due mandati, ma nel suo intervento Zaia ha annunciato che si candiderà da capolista per il Consiglio regionale in tutte le province. “Parlandone con Alberto ho deciso che mi candido capolista in tutte le province“, ha detto il presidente veneto nel suo discorso.

“Applauso va alla mia squadra di governo”

Zaia ha sfruttato l’occasione di questo ‘passaggio di testimone’ anche per ringraziare chi ha lavorato con lui in questi due mandati: “Risparmiate applausi per Stefani, ma chiedo un applauso per la mia squadra: fate invidia ai Lombardi perché noi riempiamo il prato di Pontida, loro no. Applauditeli perché hanno lavorato e mi hanno sopportato“, ha affermato il governatore.

“Posso capire tutto ma non i veti”

Zaia è poi tornato sulle polemiche interne al centrodestra che gli hanno impedito sia di inserire il nome nel simbolo elettorale della Lega sia di presentare una lista civica personale. “Voi avete capito che sono un problema? Non l’avete capito? A me non sembra normale, prima ti dicono che non puoi farti rieleggere, dopo che non puoi fare la tua lista civica, poi che non puoi mettere il nome. Onestamente non pensavo di essere un problema. Posso capire tutto ma non capisco in democrazia che si mettano veti su una persona che ha sempre governato e i cittadini hanno sostenuto. Posso capire tutto ma non i veti“, ha affermato il governatore.

Stefani ringrazia i leader del centrodestra, Fontana e Zaia

Dopo di lui, è stato il turno proprio di Alberto Stefani, che ha ringraziato per la candidatura i leader del centrodestra, lo stesso Zaia e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. “Devo ringraziare Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Ma voglio ringraziare altre tre persone tra le altre: Lorenzo Fontana per aver creduto in me da quando ero ragazzino, Matteo Salvini per aver lottato per me e il Veneto, non lo dimenticheremo, e Luca Zaia, per essere stato il motivo per il quale mi sono iscritto alla Lega nel 2009 e per aver tenuto alto l’onore del Veneto. Senza voi non sarei qui e voglio ringraziarvi pubblicamente“, ha affermato.