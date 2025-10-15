Nato, Rutte: “Violazioni aerei russi? Noi capaci di reagire ma non dobbiamo abbatterli subito”

“Ci sono state molte domande sulla capacità della Nato di garantire che, se dovesse succedere qualcosa nel nostro spazio aereo, possiamo agire con decisione se necessario, e possiamo. Alcuni dicono, non all’interno della Nato, ma a volte nel dibattito pubblico, che se un aereo, un aereo russo, intenzionalmente o meno, entra nello spazio aereo Nato, bisogna comunque abbatterlo. E io non sono d’accordo. Penso che si debba essere assolutamente convinti del fatto se rappresenti una minaccia o meno. Se rappresenta una minaccia, possiamo fare tutto il necessario per evitare che la minaccia si concretizzi. Ma se non rappresenta una minaccia, un’Alleanza forte, e la Nato è molto più forte della Russia, siamo infinitamente più capaci, il nostro ruolo è quello di assicurarci che quell’aereo, uscito dal suo spazio aereo ed entrato nello spazio aereo Nato, venga guidato delicatamente fuori dal nostro spazio aereo, e poi chiarire ai russi di smettere di farlo”. Lo dice il segretario generale della Nato, Mark Rutte, arrivando alla riunione dei ministri della Difesa della Nato.