Ucraina, oggi a Bruxelles il vertice dei ministri della Difesa della Nato – La diretta

L’Ucraina e la difesa comunitaria saranno oggi, 15 ottobre 2025, i temi al centro del vertice dei 32 ministri della Difesa della Nato in programma a Evere, alla periferia di Bruxelles.
“Sono molto felice di annunciare oggi che firmeremo un accordo con i Paesi Bassi per dotarci di un maggiore sistema di difesa missilistica. Sarà il sistema Nasams, il sistema norvegese. Acquisteremo Nasams per proteggere i nostri cieli e siamo pienamente impegnati nell’operazione “Sentinella dell’Est”. Abbiamo presentato una proposta”. Lo ha annunciato il ministro della Difesa belga, Theo Francken, al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles. “Quindi ne parleremo oggi – ha aggiunto -. Avremo più sistemi anti-drone e di rilevamento il prima possibile. Entro due settimane presenterò al governo il dossier per acquistarne altri e renderli operativi prima di marzo del prossimo anno. Quindi tutto procederà molto velocemente”.
Quando i droni russi si sono schiantati contro la stazione ferroviaria di Shostka, nell’Ucraina nord-orientale, all’inizio di questo mese, hanno ucciso un uomo di 71 anni, ferito almeno otto persone e lasciato i vagoni del treno piegati dal fuoco e crivellati di schegge. È stato uno degli ultimi esempi di quello che i funzionari ucraini affermano essere stato un aumento, da metà estate, degli attacchi alle ferrovie, un’arteria cruciale per la logistica commerciale e militare. Fanno parte di un più ampio attacco russo alle infrastrutture, che ora viene effettuato con maggiore precisione grazie ai progressi nella tecnologia dei droni a lungo raggio, che includono riprese video a bordo. Nell’attacco di Shostka, a meno di 70 chilometri dal confine russo, due droni carichi di esplosivo hanno colpito due treni pendolari in rapida successione. Negli ultimi tre mesi, la Russia ha intensificato gli attacchi ferroviari, cercando di fomentare disordini nelle regioni ucraine confinanti privando la popolazione dei collegamenti ferroviari, ha dichiarato all’Associated Press Oleksandr Pertsovskyi, amministratore delegato delle ferrovie statali ucraine. “Quello che succede non è solo una questione di quantità, ma anche di approccio delle forze nemiche. Ora, grazie ai droni Shahed estremamente precisi, stanno prendendo di mira singole locomotive”, ha dichiarato Pertsovskyi. Le forze armate russe hanno aggiunto un importante potenziamento alla loro flotta di droni dall’estate, secondo Serhii Beskrestnov, un esperto militare ed esperto di droni ucraino il cui team studia i droni russi intercettati. Telecamere e modem radio, che inviano e ricevono dati in modalità wireless, sono stati installati su vari tipi di droni da attacco a lungo raggio. Ciò consente agli operatori di regolare la traiettoria di volo di un drone in tempo reale, aumentando notevolmente la precisione rispetto ai modelli preprogrammati. I droni modificati possono volare fino a 200 chilometri (124 miglia) nel territorio ucraino, trasmettendo video in streaming agli operatori nelle aree controllate dai russi, ha affermato Beskrestnov.
Le società che gestisconole ferrovie ucraine si sono vantati della rapidità delle riparazioni e della loro capacità, finora, di mantenere i treni in funzione nonostante i ripetuti scioperi, ma funzionari e analisti avvertono che i progressi nelle capacità dei droni russi e il ritmo crescente degli attacchi rappresentano una seria minaccia. Dall'inizio del conflitto nel 2022, i funzionari delle ferrovie hanno segnalato pubblicamente circa un attacco alle ferrovie a settimana. Da metà estate di quest'anno, questo tasso è più che raddoppiato, arrivando a circa due o tre attacchi a settimana, secondo un'analisi dei resoconti pubblici condotta dall'Associated Press. Tuttavia, quanto riportato pubblicamente è solo una piccola frazione del numero complessivo di attacchi a tutte le infrastrutture ferroviarie, che potrebbero includere danni a linee elettriche, sottostazioni elettriche, binari ferroviari, stazioni ferroviarie e altre strutture. Oleksii Kuleba, vice primo ministro responsabile del restauro e dello sviluppo, ha affermato che ci sono stati 300 attacchi alle infrastrutture ferroviarie solo da agosto, il che rappresenterebbe circa 10 attacchi a settimana. Secondo l'Istituto di Statistica Statale, la rete ferroviaria ucraina trasporta oltre il 63% del traffico merci e il 37% del traffico passeggeri del Paese. È inoltre essenziale per il trasporto delle esportazioni dell'industria cerealicola e metallurgica verso porti marittimi e confini, e per il trasporto di aiuti militari dalle nazioni alleate.
Beskrestnov ha affermato che le locomotive sono particolarmente vulnerabili alla nuova tecnologia, perché sono relativamente lente e seguono percorsi prevedibili. “Se i russi continuano a colpire le locomotive diesel ed elettriche, arriverà molto presto il momento in cui i binari saranno ancora intatti, ma non avremo più nulla da percorrere”, ha affermato.
I droni modificati possono volare fino a 200 chilometri nel territorio ucraino, trasmettendo video in streaming agli operatori nelle aree controllate dai russi, ha affermato Beskrestnov. Un funzionario del ministero della Difesa ucraino, parlando in condizione di anonimato perché non autorizzato a parlare con i giornalisti, ha affermato che le forze ucraine hanno anche recuperato ed esaminato un drone di tipo Geran dotato di una telecamera civile e di un modem radio. Il Geran è una variante russa dello Shahed di progettazione iraniana. Il funzionario ha affermato che i risultati suggeriscono che Mosca sta attivamente testando e perfezionando nuove soluzioni tecniche. Ha affermato che le telecamere consentono inoltre agli operatori russi di identificare i sistemi di difesa aerea ucraini e di valutare i danni a terra.
Durante la guerra, droni e missili russi hanno ripetutamente preso di mira le infrastrutture ferroviarie, soprattutto nelle regioni vicine alla linea del fronte. A marzo, l’operatore ferroviario ha anche subito un grave attacco informatico che ha interrotto la biglietteria online e altri servizi per una settimana. Le squadre di riparazione ucraine stanno correndo per tenere il passo con gli attacchi russi. I cumuli di detriti degli attacchi missilistici vengono rimossi in poche ore e le squadre di servizi di pubblica utilità in genere ripristinano l’elettricità e l’acqua entro un giorno dalla maggior parte degli attacchi su Kiev e altre città. Le squadre ferroviarie operano con tempistiche simili. A Kiev, il capo della squadra di riparazione ferroviaria Maksym Shevchuk, 30 anni, ha ricordato il giorno in cui un missile ha distrutto 12 metri di binari. “Il traffico sui binari è stato completamente ripristinato in mezza giornata”, ha affermato. I volumi di merci trasportati su rotaia da gennaio ad agosto 2025 sono diminuiti dell’11,7% su base annua, mentre il traffico passeggeri è diminuito del 4,2%, secondo l’Istituto di Statistica Statale, che non ha specificato le ragioni di tale calo. Nataliia Kolesnichenko, economista senior del Centro per la Strategia Economica di Kiev, ha descritto l’impatto finora come “negativo ma marginale”, attribuendo il merito ai rapidi lavori di riparazione e alla deviazione dei treni che riducono al minimo i ritardi. Pertsovskyi ha affermato che il personale è orgoglioso di riuscire a far circolare i treni nonostante gli scioperi. “Per noi è fondamentale dimostrare agli ucraini – e al nemico – che questi attacchi non porteranno i risultati attesi”, ha affermato.
“Come Paesi Bassi, supportiamo le operazioni di attacco in profondità dell’Ucraina, non ci sono limiti, né confini in termini di chilometri, né limiti per quanto riguarda il tipo di missili. Spetta agli Stati Uniti decidere. Ma se gli Stati Uniti decidessero di fornire missili Tomahawk, li sosterremo sicuramente”. Lo afferma il ministro olandese alla Difesa, Ruben Brekelmans, al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles.
Sull’invio di missili a lungo raggio all’Ucraina “questo non è un tema che discuteremo oggi, perché è una questione bilaterale”, “riguarda quali Paesi vogliano o non vogliano sostenere le forniture all’Ucraina, ma la questione non è sul tavolo oggi”. Lo dice il segretario generale della Nato, Mark Rutte, arrivando alla riunione dei ministri della Difesa della Nato.
“Vorrei anche sottolineare un momento storico perché molte cose stanno per accadere, visto ciò che il presidente è stato in grado di fare a Gaza e in tutto il Medio Oriente. Penso che il mondo stia vedendo che abbiamo un presidente di pace che cerca quella pace stando al fianco di coloro che stanno con gli Stati Uniti e sono a favore della pace, che è ciò che abbiamo visto lì e spero che potremo vedere in Ucraina. Quindi, questo è il fulcro dei nostri sforzi e saremo forti nel portarlo avanti”. Lo dice il segretario Usa alla Guerra Usa, Pete Hegseth, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte.Italia-Israel
“Se c’è qualcosa che abbiamo imparato sotto la presidenza Trump è l’applicazione attiva della pace attraverso la forza. Si ottiene la pace quando si è forti, non quando si usano parole forti o si agita il dito. La si ottiene quando si hanno capacità forti e reali che gli avversari rispettano. E credo che sia ciò che la Nato sta facendo. Credo che sia questo lo scopo dell’iniziativa Purl. Quindi la nostra aspettativa oggi è che più paesi donino ancora di più, che acquistino ancora di più, per provvedere all’Ucraina, per portare quel conflitto a una conclusione pacifica“. Lo dice il segretario Usa alla Guerra Usa, Pete Hegseth, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte. “Potenza di fuoco. Ecco cosa sta arrivando e ci aspettiamo arrivi dalla Nato. C’è stato un vertice storico solo un paio di mesi fa, promosso dalla leadership del presidente Trump, per dire che abbiamo bisogno che i nostri alleati si facciano avanti. E lo hanno fatto, e lo hanno fatto in quegli impegni ora, quegli impegni si tradurranno presto in capacità, che è l’aspetto più importante. E una parte di questo, ovviamente, è Purl, l’iniziativa con cui i Paesi europei, tramite il trasferimento di armi statunitensi alla Nato per la lotta in Ucraina, portano la pace in quel conflitto”, sottolinea.
Il sostegno all’Ucraina “non è” calato, e “se si guarda a quest’anno, in media, è come l’anno scorso. Tutto il materiale essenziale è stato portato avanti e ne sono orgoglioso perché, quando hanno iniziato questa guerra, i russi, pensavano di vincerla in tre settimane. Ora siamo al quarto anno e hanno perso 1 milione di uomini”. Lo dice il segretario generale della Nato, Mark Rutte, arrivando alla riunione dei ministri della Difesa della Nato. Il ministro della Difesa finlandese, Antti Häkkänen, ha dichiarato che il suo Paese ha “deciso di aderire al Purl perché riteniamo fondamentale che l’Ucraina ottenga le armi critiche degli Stati Uniti”. La Finlandia fornirà anche un pacchetto separato di equipaggiamento militare. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson ha dichiarato che “la Svezia è pronta a fare di più” e ha accolto con favore le discussioni tra gli altri Paesi nordici e i Paesi baltiche – Estonia, Lettonia e Lituania – sull’invio di ulteriori aiuti. “Questo è fondamentale ora perché abbiamo visto la traiettoria sbagliata per quanto riguarda il sostegno all’Ucraina, che è diminuito e vogliamo vederne un ulteriore incremento”, ha detto Jonson ai giornalisti. Anche il ministro della Difesa estone Hanno Pevkur ha espresso preoccupazione per il calo del sostegno occidentale, osservando che “la realtà è che la quota dei contributi statunitensi all’Ucraina è diminuita significativamente quest’anno”.
"Ci sono state molte domande sulla capacità della Nato di garantire che, se dovesse succedere qualcosa nel nostro spazio aereo, possiamo agire con decisione se necessario, e possiamo. Alcuni dicono, non all'interno della Nato, ma a volte nel dibattito pubblico, che se un aereo, un aereo russo, intenzionalmente o meno, entra nello spazio aereo Nato, bisogna comunque abbatterlo. E io non sono d'accordo. Penso che si debba essere assolutamente convinti del fatto se rappresenti una minaccia o meno. Se rappresenta una minaccia, possiamo fare tutto il necessario per evitare che la minaccia si concretizzi. Ma se non rappresenta una minaccia, un'Alleanza forte, e la Nato è molto più forte della Russia, siamo infinitamente più capaci, il nostro ruolo è quello di assicurarci che quell'aereo, uscito dal suo spazio aereo ed entrato nello spazio aereo Nato, venga guidato delicatamente fuori dal nostro spazio aereo, e poi chiarire ai russi di smettere di farlo". Lo dice il segretario generale della Nato, Mark Rutte, arrivando alla riunione dei ministri della Difesa della Nato.
“Continuo a incoraggiare tutti gli Alleati a farsi avanti, anche i Paesi che stanno facendo meno in questo momento. E quello che dico sempre è che più aspettiamo, e se non agiamo, il costo non farà che aumentare. Quindi, se non sosteniamo l’Ucraina ora, il numero di rifugiati ucraini che si dirigono in Europa aumenterà, e di conseguenza il costo per tutti aumenterà. Se la Russia riuscirà a farsi strada, la minaccia russa verso il resto dell’Europa non farà che aumentare, e allora dovremo investire di più nella nostra difesa e deterrenza”. Lo afferma il ministro olandese alla Difesa, Ruben Brekelmans, al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles. “Quindi, penso che il miglior investimento per la nostra sicurezza, e anche il più efficiente, sia sostenere l’Ucraina ora e non aspettare che la situazione peggiori”, aggiunge.
“Il Regno Unito e i Paesi della Nato si incontrano oggi per intensificare la nostra risposta all’aggressione russa. Le incursioni di Putin nel territorio della Nato sono avventate, pericolose e totalmente inaccettabili. Deliberate o meno, Putin osserva ciò che facciamo e non dovrebbe avere dubbi: se la Nato è minacciata, agiremo. Dobbiamo rispondere alla sua escalation con la nostra forza“. Lo dice il segretario alla Difesa del Regno Unito John Healey al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa della Nato. Healey fa sapere che nell’ambito della missione Nato Eastern Sentry, il Regno Unito impiegherà “jet britannici che continueranno a sorvolare la Polonia fino alla fine dell’anno”. Inoltre, Londra “sta aumentando la produzione di droni per l’Ucraina, consegnando oltre 100.000 droni quest’anno e costruendo congiuntamente con l’Ucraina nuovi e migliorati droni intercettori”.