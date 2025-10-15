Bruxelles, riunione dei ministri della Difesa della Nato: la foto di famiglia

La foto di famiglia della riunione a Bruxelles dei ministri della Difesa della Nato, che si sono radunati oggi, mercoledì, per cercare di ottenere maggiore supporto militare per l’Ucraina, in un momento in cui negli ultimi mesi si è registrato un forte calo nelle consegne di armi e munizioni al Paese colpito dalla guerra. Arriva dopo che i due membri più recenti dell’Alleanza, Finlandia e Svezia, hanno dichiarato che acquisteranno altre armi dagli Stati Uniti per fornirle a Kiev. In estate la Nato ha iniziato a coordinare consegne regolari di grandi pacchetti di armi all’Ucraina per aiutarla a respingere l’aggressione russa. L’obiettivo era inviare almeno una fornitura al mese di supporto militare mirato e prevedibile, ciascuna del valore di circa 500 milioni di dollari. Presente anche Pete Hegseth, il segretario alla Difesa dell’amministrazione Usa di Donald Trump, che sta valutando se inviare missili Tomahawk a lungo raggio all’Ucraina nel caso in cui la Russia non ponga fine alla guerra a breve.