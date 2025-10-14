Ucraina, Trump: "Erdogan può contribuire a soluzione conflitto"

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan potrebbe svolgere un ruolo nel porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. “Erdogan può”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca ai giornalisti sull’Air Force One, in viaggio dall’Egitto alla Casa Bianca, quando gli è stato chiesto se i leader, in particolare Erdogan, potessero contribuire alla guerra tra Russia e Ucraina. “È rispettato dalla Russia. Non posso dirvi sull’Ucraina, ma è rispettato da Putin”, ha aggiunto il leader di Washington.