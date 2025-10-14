Ucraina, Trump conferma: venerdì riceverà Zelensky alla Casa Bianca – La diretta

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky venerdì dovrebbe incontrare il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Trump ha confermato l’incontro mentre parlava con i giornalisti a bordo dell’Air Force One mentre tornava dal Medioriente. Alla domanda se riceverà Zelensky venerdì, Trump ha risposto: “Penso di sì, sì“.
Intanto proseguono gli attacchi russi.
“Ora che la guerra in Medio Oriente volge al termine, è importante non perdere lo slancio per promuovere la pace. Anche la guerra in Europa può essere fermata, e per questo la leadership degli Stati Uniti e degli altri partner è della massima importanza”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Oggi – aggiunge – ho trascorso quasi un’ora a discutere di tutto questo con il Presidente della Finlandia Alexander Stubb. Stiamo coordinando le nostre posizioni. È importante che il presidente Trump sia riuscito a mettere in atto le misure necessarie per garantire il rilascio degli ostaggi e fermare la guerra a Gaza. Indubbiamente, le azioni giuste degli Stati Uniti possono anche contribuire a porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Abbiamo una visione coerente in tal senso”. Zelensky fa sapere che “abbiamo anche discusso con Alex dei recenti attacchi russi al nostro settore energetico e della necessità di rafforzare la difesa aerea. Sono grato per la disponibilità ad aiutare. La Russia deve essere privata dei mezzi per continuare la sua guerra e il suo terrore, e questo può diventare il fondamento più affidabile per la pace nella nostra regione”.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan potrebbe svolgere un ruolo nel porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Lo riporta l’agenzia Anadolu. “Erdogan può”, ha detto Trump ai giornalisti sull’Air Force One, in viaggio dall’Egitto alla Casa Bianca, quando gli è stato chiesto se i leader, in particolare Erdogan, potessero contribuire alla guerra tra Russia e Ucraina. “È rispettato dalla Russia. Non posso dirvi sull’Ucraina, ma è rispettato da Putin”, ha aggiunto.
Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto 69 dei 96 droni lanciati dalla Russia nella notte. Lo riporta l’Aeronautica militare delle Forze armate ucraine su Telegram, citata da Ukrinform. “Dalle 19 di lunedì 13 ottobre, la Russia ha lanciato 96 droni d’attacco di tipo Shahed, Gerbera e altri tipi da Millerovo, Bryansk, Oryol, Kursk, Primorsko-Akhtarsk (Russia) e Hvardiiske (Crimea temporaneamente occupata). Circa 60 di questi erano droni di tipo Shahed. L’attacco è stato respinto dall’aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica, dalle unità di sistemi di droni e dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di Difesa ucraine”, viene riportato. Secondo le prime informazioni del mattino, le forze di difesa aerea avevano abbattuto o messo fuori gioco 69 droni russi nelle regioni settentrionali, meridionali, orientali e centrali dell’Ucraina. “Sono stati registrati 27 attacchi di droni in sette località, oltre a detriti di droni abbattuti caduti in un’area. L’attacco è ancora in corso, con diversi droni nemici ancora presenti nello spazio aereo ucraino”, viene precisato.
Nella notte, attacchi russi hanno colpito infrastrutture critiche nella regione di Kirovohrad. Lo ha riferito il governatore della regione, Andriy Raykovych, su Telegram.
“Il nemico continua a distruggere infrastrutture critiche nella regione. Questa volta sul territorio delle comunità di Dolynska e Novoprazska. Dai primi accertamenti, nessuna vittima. Ci sono danni agli edifici. Cinque insediamenti sono senza elettricità. Gli incendi nelle strutture sono stati domati”, ha osservato. La società che gestisce i trasporti ferroviari Ukrzaliznytsia ha informato che, a causa dei bombardamenti, i treni suburbani viaggeranno su un percorso modificato senza fermarsi alla stazione di Tymkove. Lo riporta l’agenzia Unian.