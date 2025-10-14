Ucraina, attacco russo su Kharkiv: feriti, danni a ospedale e infrastrutture

(LaPresse) Le truppe russe hanno attaccato la città ucraina di Kharkiv con missili e droni durante la notte, ferendo almeno sette persone. Il raid ha colpito una struttura medica, causando reazioni acute da stress a oltre 50 pazienti, che sono stati trasferiti in un altro ospedale. Il bombardamento ha danneggiato anche una struttura educativa, vari edifici civili e linee elettriche nella città, secondo le autorità. Nella regione di Kirovohrad, la Russia ha colpito “infrastrutture critiche” nelle comunità di Dolynske e Nova Praha, lasciando cinque insediamenti senza elettricità. L’aviazione ucraina ha rilevato 82 droni da attacco russi nello spazio aereo del Paese durante la notte, intercettandone e disturbandone 69 con le difese aeree.