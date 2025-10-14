Italia-Israele, il corteo pro Pal a Udine: le immagini della protesta

“Giochiamo ma fino a un certo punto”, “Nessuna legittimazione all’occupazione israeliana” e “mostriamo a Israele il cartellino rosso”, sono alcuni degli striscioni e cartelli esposti a Udine nel corso della manifestazione pro Palestina organizzata nel giorno di Italia-Israele, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma stasera al Bluenergy Stadium del capoluogo friulano. Il corteo è partito da piazza della Repubblica e sta attraversando via Aquileia, diretto a piazza Primo Maggio. Una grande bandiera palestinese è stata srotolata al centro del corteo, che vede la partecipazione di diverse migliaia di persone. Nessun problema al momento sul fronte dell’ordine pubblico.