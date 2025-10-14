Gaza, Tajani: “Tregua molto fragile. Lavorare per la pace giorno per giorno”

“Come abbiamo sempre detto la tregua è molto fragile e bisogna lavorare giorno per giorno per costruire la pace. Ci vorrà tempo”, così il ministro degli Esteri Antonio Tajani sull’annuncio da parte di Hamas della rottura degli accordi da parte di Israele a seguito dell’uccisione di cinque palestinesi a Gaza. Lo ha detto a margine del convegno “Custodi del mare: per una nuova politica della pesca sostenibile – Pescatori, istituzioni e territori a confronto” alla Camera. “Non credo che quello che è accaduto oggi possa mandare in frantumi ciò che è stato fatto fino a ieri sera”, prosegue il capo della Farnesina: “Ovviamente ci sono momenti di tensione ma ci auguriamo che la situazione possa migliorare. Ne parlerò oggi in Consiglio dei ministri e ne ho parlato oggi in occasione della visita del Santo Padre”.