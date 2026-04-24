Sal Da Vinci verso l'Eurovision: "Ora è il momento di lottare per la pace"

“L’importante è l’amore: sono cambiati i linguaggi ma non è una parola antica, sta sempre là. E la pace è amore. Adesso è venuto il momento di lottare per la pace”. Lo ha detto Sal Da Vinci, il trionfatore dell’ultimo Festival di Sanremo con ‘Per sempre sì’, in occasione della sua partenza per l’Eurovision Song Contest che si terrà a Vienna. Il cantante è stato ricevuto presso l’ambasciata austriaca dall’ambasciatore e ha anche improvvisato alcune note al pianoforte per i giornalisti e i presenti.