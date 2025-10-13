Ostaggi israeliani liberati: l’abbraccio tra Matan Zangauker e la madre

Nelle immagini la gioia di Einav Zangauker, madre dell’ostaggio liberato Matan Zangauker, che riabbraccia suo figlio dopo due anni di prigionia nelle mani di Hamas. “Vita mia, sei il mio campione, sei il mio eroe”, ha detto la donna stringendo il ragazzo che faceva parte dell’ultimo gruppo di ostaggi israeliani liberati oggi da Hamas. Oltre a Matan Zangauker, il gruppo comprendeva Eitan Mor e Guy Gilboa-Dalal che sono stati accolti a loro volta a casa dalle loro famiglie in lacrime a Reim, in Israele.