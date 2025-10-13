Ostaggi israeliani liberati, a Roma la gioia del quartiere ebraico

Nelle ore del rilascio degli ultimi ostaggi israeliani sequestrati da Hamas il 7 ottobre 2023 alcuni membri della comunità ebraica romana hanno rimosso lo striscione con i volti degli ostaggi accompagnati dalle scritte “riportateli a casa ora!” oppure “ucciso da Hamas” e anche “salvato da Zahal”.

Dopo la preghiera nella Sinagoga della capitale la cerimonia in presenza del presidente della Comunità Victor Fadlun in Via Toaff, nel cuore dello storico quartiere ebraico della capitale. Sono soprattutto i membri più giovani della comunità ebraica della capitale a salire sulle spalle degli amici per staccare con le pinze le fascette che tengono attaccato al palazzo della Scuola Ebraica “A. Sacerdoti” lo striscione con le foto. Tante le bandiere di Israele sventolate, gli applausi e le preghiere cantate e recitate in ebraico. Una gioia quella del quartiere che ha un sapore molto amaro visto che alcuni degli ostaggi non torneranno a casa vivi.