Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 13 ottobre 2025

Ultima ora

Gaza, l'ostaggio israeliano Alon Ohel accolto dall'Idf

LaPresse
LaPresse

L’ostaggio israeliano Alon Ohel appena liberato viene accolto dall’Idf. Il 24enne, che ha anche la cittadinanza tedesca e serba, era stato rapito al Festival musicale Nova da un rifugio antiaereo mobile insieme a Hersh Goldberg-Polin, un americano-israeliano ucciso in prigionia nell’agosto 2024.

Pianista di talento, la sua famiglia ha collocato pianoforti in tutto Israele e in diversi luoghi in tutto il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sua situazione. Hamas ha rilasciato tutti i 20 ostaggi ancora in vita detenuti a Gaza, nell’ambito del cessate il fuoco che ha posto fine a due anni di guerra tra Israele e Hamas. Sette degli ostaggi sono stati rilasciati lunedì mattina, mentre i restanti 13 sono stati liberati poche ore dopo.