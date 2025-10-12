Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 12 ottobre 2025

Ultima ora

Messico, nave replica della Santa Maria di Colombo affonda al largo di Puerto Vallarta

LaPresse
LaPresse

Una replica della Santa Maria di Cristoforo Colombo è affondata al largo della costa di Puerto Vallarta, in Messico. Lo riferisce la società proprietaria dell’imbarcazione. La nave, nota come Marigalante, era stata costruita nel 1987 e varata ufficialmente nel 1992 per commemorare il 500° anniversario dell’arrivo di Colombo nelle Americhe. Da allora, la Marigalante ha operato come attrazione turistica a tema piratesco lungo la costa pacifica del Messico. Secondo la compagnia, l’intero equipaggio è stato evacuato in sicurezza prima che la nave affondasse e al momento dell’incidente non c’erano turisti a bordo. La compagnia ha riferito che la nave ha iniziato ad affondare dopo un guasto ai sistemi di galleggiamento mentre tornava in porto per riparazioni tecniche.