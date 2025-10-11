Parigi, lettera anonima a Notre Dame: "Faranno una strage"

Indagini in corso a Parigi dopo che nella cattedrale di Notre Dame è stata trovata una lettera anonima che annunciava un attentato con coltello per questo fine settimana: “Faranno una strage, non aprite la cattedrale l’11 e 12 ottobre. Ci saranno visitatori stranieri che hanno già nascosto coltelli nella cattedrale negli ultimi giorni”, si legge nel messaggio, scritto al computer e trovato ieri pomeriggio dal sacrestano. Le forze dell’ordine, subito allertate, hanno effettuato un controllo dei locali, si cerca ora di capire chi sia l’autore della lettera.