Notre-Dame, trovata lettera anonima: “Faranno una strage”

“Faranno una strage, non aprite la cattedrale“. Una lettera anonima, che annunciava un attacco con coltello pianificato per il fine settimana, è stata trovata nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Lo riporta Le Parisien.

La lettera è stata trovata ieri pomeriggio dal sacrestano, vicino alle candele installate nell’edificio. All’interno, un messaggio scritto al computer: “Non aprite la cattedrale l’11 e il 12 ottobre”, si legge. “Ci saranno visitatori stranieri che, con l’aiuto di altri visitatori, hanno già nascosto coltelli nella cattedrale negli ultimi giorni. Faranno una strage. Per favore, non aprite la cattedrale”, viene ancora riportato.

Il sacrestano ha avvisato la sicurezza ed è stata presa la decisione di non evacuare l’edificio. La squadra di sicurezza ha effettuato un controllo dei locali, in particolare per assicurarsi che non fossero nascoste armi all’interno, ed è stata allertata la polizia. Inoltre, è stata aperta un’indagine per cercare di identificare l’autore della lettera.

La cattedrale ha riaperto alla fine dello scorso anno, dopo il lungo restauro a seguito del devastante incendio dell’aprile 2019.