Nord Corea, Kim Jong Un alla parata militare svela un nuovo missile a lungo raggio

(LaPresse) Nel corso di una imponente parata militare a cui hanno partecipato leader stranieri, il nordcoreano Kim Jong Un ha presentato le armi più potenti del suo esercito, provvisto anche di armi nucleari, tra cui un nuovo missile balistico intercontinentale che potrebbe prepararsi a testare nelle prossime settimane. La parata ha preso il via ieri sera sotto la pioggia nella piazza principale di Pyongyang in occasione dell’80esimo anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori. I media statali nordcoreani hanno riferito che alla parata è stato mostrato un nuovo missile balistico intercontinentale (Icbm) ancora da testare, chiamato Hwasong-20, descritto come “il più potente sistema d’arma nucleare strategico” del Paese. Accanto a un podio con alti funzionari cinesi, vietnamiti e russi, Kim ha affermato in un discorso che il suo esercito “dovrebbe continuare a crescere fino a diventare un’entità invincibile che distrugga tutte le minacce”.