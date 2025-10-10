Corea del Nord, Kim Jong Un celebra gli 80 anni del Partito dei Lavoratori

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha celebrato giovedì l’80esimo anniversario del Partito dei Lavoratori al potere nel paese, con una grande manifestazione allo Stadio di Pyongyang con uno show a base di fuochi d’artificio, spettacoli di luci, esibizioni di ballerini e cantanti e atleti di arti marziali che saltavano attraverso cerchi infuocati. “Poiché i piani malvagi per isolare e soffocare economicamente il Paese sono persistiti da un secolo all’altro, il partito ha dovuto affrontarli in modo proattivo e aggressivo, portando avanti al contempo i giganteschi progetti di costruzione socialista”, ha affermato Kim. Alle celebrazioni erano presenti il premier cinese Li Qiang, il segretario generale del Partito vietnamita To Lam e il vice segretario alla Sicurezza russo Dmitry Medvedev.