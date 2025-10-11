Israele, Jared Kushner a Tel Aviv: "Orgoglioso di voi"

Durante la loro visita in Israele, la figlia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Ivanka Trump, e il genero Jared Kushner hanno tenuto un comizio a Tel Aviv, lodando l’accordo di cessate il fuoco del presidente e celebrando il previsto ritorno degli ostaggi. Il cessate il fuoco a Gaza è proseguito per il secondo giorno consecutivo, mentre sabato decine di migliaia di palestinesi sfollati sono tornati nei loro quartieri e gli israeliani hanno accolto con entusiasmo il previsto rilascio degli ostaggi rimanenti previsto per lunedì. La folla presente al comizio ha applaudito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alcuni hanno fischiato il primo ministro Benjamin Netanyahu, mentre l’inviato statunitense Steve Witkoff, Kushner e Ivanka Trump hanno cantato le lodi del presidente. “Il suo impegno per la pace, per il ritorno a casa degli ostaggi, per la sicurezza e l’incolumità di Israele e per la stabilità e la prosperità dell’intero Medio Oriente è senza pari”, ha affermato Kushner. “Non potrei essere più orgoglioso di vedere il modo in cui lo Stato di Israele e il suo popolo hanno affrontato questa esperienza traumatica, impensabile e orribile. Invece di replicare la barbarie del nemico, avete scelto di essere eccezionali”, ha aggiunto.