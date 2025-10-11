Gaza, 200 soldati Usa in Israele per monitorare tregua

L’esercito israeliano, come secondo l’accordo raggiunto con Hamas, ha completato il ritiro parziale da Gaza e centinaia di migliaia di palestinesi si mettono in cammino dal sud della Striscia verso Gaza City e la parte nord per tentare di rientrare nelle loro abitazioni, o in quello che ne rimane dopo i bombardamenti. E’ questo il quadro del ‘day after’ del cessate il fuoco. Da Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu ha rivendicato le sue scelte. In Israele intanto cresce l’attesa per il rientro degli ostaggi, previsto teoricamente per lunedì visto che Hamas ha 72 ore di tempo per la loro consegna. Il premier Netanyahu ha fatto visita alla struttura sanitaria che li ospiterà. Sempre lunedì è previsto l’arrivo nel Paese di Donald Trump per una visita lampo. Il presidente americano terrà un discorso alla Knesset mentre, per ragioni di sicurezza, non è previsto un passaggio a ‘Hostage Square’ a Tel Aviv. Successivamente il tycoon si recherà in Egitto dove – secondo fonti informate – avrebbe in programma di tenere un vertice sul Medio Oriente con diversi leader europei e dei Paesi arabi.
“Ho avuto una lunga telefonata con il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Un confronto sul cessate il fuoco a Gaza. Lavoriamo insieme per una rapida attuazione del Piano di Pace del Presidente Trump, che prevede anche un pronto ritorno a casa degli ostaggi. Mi sono congratulato per l’efficacia dell’azione americana, un grande successo politico e diplomatico”. Così su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “L’Italia continuerà nel suo impegno umanitario per assistere la popolazione palestinese e lavorerà per garantire la sicurezza di Israele. Il Governo italiano sarà pienamente impegnato al fianco degli Stati Uniti e degli altri partner europei e regionali per contribuire a creare le giuste condizioni di stabilità. Siamo pronti a partecipare con i nostri militari ad una missione di pace e sicurezza, con le nostre imprese a ricostruire Gaza partendo da scuole e ospedali”, aggiunge Tajani.
“Ancora una volta, il Libano meridionale è stato bersaglio di una odiosa aggressione israeliana contro le installazioni civili, senza giustificazione né pretesto. La gravità di quest’ultimo attacco risiede nel fatto che avviene dopo l’accordo di cessate il fuoco a Gaza”. Lo ha detto il presidente libanese Joseph Aoun, condannando gli attacchi israeliani nel sud del Paese, come riferiscono i media locali.
Secondo una fonte di Hamas di alto livello, gli aiuti umanitari e i rifornimenti essenziali, tra cui carburante e gas, dovrebbero iniziare ad arrivare a Gaza sabato. Lo riporta Haaretz. Il valico di Rafah dovrebbe essere aperto al passaggio civile in entrambe le direzioni a metà della prossima settimana.
Israele ha effettuato intensi attacchi aerei nel Libano meridionale sabato mattina, uccidendo una persona, ferendone sette e interrompendo brevemente un’autostrada che collega Beirut con alcune zone del Libano meridionale, ha dichiarato il Ministero della Salute. I raid aerei, effettuati prima dell’alba sul villaggio di Msayleh, hanno colpito un’attività che vendeva macchinari pesanti, distruggendo un gran numero di veicoli. Un veicolo che trasportava verdure, che si trovava di passaggio al momento degli attacchi, è stato colpito, uccidendo una persona e ferendone un’altra, secondo quanto riportato dalla TV di Hezbollah Al-Manar. Il Ministero della Salute ha successivamente dichiarato che la vittima era un cittadino siriano, mentre i feriti erano un cittadino siriano e sei libanesi, tra cui due donne. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un luogo in cui erano immagazzinati macchinari destinati a essere utilizzati per ricostruire le infrastrutture del gruppo militante Hezbollah.
Le truppe statunitensi hanno iniziato ad arrivare in Israele per istituire un centro di coordinamento che supervisionerà l’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta Abc News, citando due funzionari. Nessun soldato statunitense entrerà a Gaza, hanno detto i funzionari. Secondo un funzionario statunitense, i 200 soldati inviati in Israele sono specializzati in trasporti, pianificazione, logistica, sicurezza e ingegneria. Lavoreranno a fianco di rappresentanti di altre nazioni partner, del settore privato e di organizzazioni non governative. Le truppe inviate in Israele per creare il centro di comando a guida militare stanno arrivando gradualmente nel corso del fine settimana, con vari componenti provenienti dagli Stati Uniti e dal Medioriente. L’ammiraglio Brad Cooper, che sovrintende alle truppe statunitensi nella regione in qualità di capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, con sede a Tampa, in Florida, si trovava in Israele venerdì, hanno riferito i funzionari.
Le Idf hanno colpito e smantellato le infrastrutture di Hezbollah nell’area del Libano meridionale, dove i macchinari ingegneristici erano utilizzati per ristabilire le infrastrutture terroristiche nella zona in cui si trovavano. Lo scrivono le stesse Forze di difesa israeliane sul proprio canale Telegram. “Hezbollah continua i suoi sforzi per ristabilire le infrastrutture terroristiche in tutto il Libano, sfruttando cinicamente la popolazione libanese come scudo umano”, scrive Idf.
Hamas e altri gruppi terroristici rifiutano qualsiasi “tutela straniera” sulla Gaza del dopoguerra. Lo riportano i media israeliani. Hamas, la Jihad Islamica e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina rilasciano una dichiarazione congiunta in cui respingono qualsiasi “tutela straniera” su Gaza, sottolineando che la sua governance è una questione puramente interna palestinese. Hanno inoltre espresso la loro disponibilità a beneficiare della partecipazione araba e internazionale alla ricostruzione della Striscia.
I corpi di 155 palestinesi uccisi negli attacchi israeliani sono stati trasportati negli ospedali della Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, inclusi 135 i cui corpi sono stati recuperati da sotto le macerie, secondo quanto riportato da fonti mediche dopo la mezzanotte. Lo riporta l’agenzia Wafa. Le fonti hanno affermato che 19 palestinesi sono stati uccisi nei continui attacchi aerei israeliani in tutta la Striscia, nonostante l’annunciato accordo di cessate il fuoco, mentre una persona è deceduta per le ferite riportate in un precedente attacco. Secondo le stesse fonti, 16 persone sono state uccise quando aerei da guerra israeliani hanno bombardato una casa di proprietà della famiglia Ghabboun nel sud di Gaza City. Due palestinesi sono stati uccisi anche in un attacco aereo a sud di Khan Younis, sempre nel sud di Gaza.
“C’è consenso” anche su “gran parte” della fase due del Piano per Gaza. Lo ha detto Donald Trump parlando alla Casa Bianca. Il tycoon ha confermato che andrà in Israele, dove parlerà alla Knesset, e poi in Egitto, dove saranno presenti anche altri leader internazionali. “E’ un grande accordo per Israele e per tutti”, ha detto il leader di Washington.
Un alto funzionario di Hamas ha affermato che oggi inizierà l’ingresso di aiuti umanitari e altri beni di prima necessità nella Striscia di Gaza. Lo riferisce Haaretz, riportando che i mediatori hanno informato Hamas che la fornitura inizierà domani e che i rifornimenti includeranno gas e altri combustibili. Inoltre i mediatori hanno contattato la Israel Electric Corporation per prepararsi a riprendere la fornitura di energia elettrica all’enclave. Infine, il valico di Rafah sarà aperto ai civili in entrambe le direzioni a metà della prossima settimana.
È arrivato a Palazzo Chigi, a quanto apprende LaPresse, l’invito indirizzato alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a partecipare alla firma degli accordi per il cessate il fuoco a Gaza. All’inizio della prossima settimana la premier dovrebbe dunque partire per l’Egitto per partecipare alla cerimonia. Stando a quanto confermano anche fonti di governo, Meloni partirà lunedì per Sharm el-Sheikh, dove si terrà la cerimonia per la firma della tregua.