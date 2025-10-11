Gaza, 200 soldati Usa in Israele per monitorare tregua

L’esercito israeliano, come secondo l’accordo raggiunto con Hamas, ha completato il ritiro parziale da Gaza e centinaia di migliaia di palestinesi si mettono in cammino dal sud della Striscia verso Gaza City e la parte nord per tentare di rientrare nelle loro abitazioni, o in quello che ne rimane dopo i bombardamenti. E’ questo il quadro del ‘day after’ del cessate il fuoco. Da Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu ha rivendicato le sue scelte. In Israele intanto cresce l’attesa per il rientro degli ostaggi, previsto teoricamente per lunedì visto che Hamas ha 72 ore di tempo per la loro consegna. Il premier Netanyahu ha fatto visita alla struttura sanitaria che li ospiterà. Sempre lunedì è previsto l’arrivo nel Paese di Donald Trump per una visita lampo. Il presidente americano terrà un discorso alla Knesset mentre, per ragioni di sicurezza, non è previsto un passaggio a ‘Hostage Square’ a Tel Aviv. Successivamente il tycoon si recherà in Egitto dove – secondo fonti informate – avrebbe in programma di tenere un vertice sul Medio Oriente con diversi leader europei e dei Paesi arabi.

Gaza, Israele-Hamas le notizie di oggi in diretta A Gaza è scattata la tregua, 736 giorni dopo l’inizio del conflitto in Medioriente. Poco dopo mezzogiorno di venerdì l’esercito israeliano ha annunciato di aver completato il ritiro dalla Striscia, dietro la Linea Gialla disegnate nelle mappe contenute nel piano Trump. È così iniziato il conto alla rovescia per le 72 ore concesse a Hamas per il rilascio dei 20 ostaggi vivi. In cambio Israele rilascerà circa 2mila detenuti palestinesi. Inizio diretta: 11/10/25 07:00 Fine diretta: 11/10/25 23:00