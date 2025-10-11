Accesso Archivi

sabato 11 ottobre 2025

Costa d'Avorio, gas lacrimogeni e arresti alla manifestazione ad Abidjan

Sabato la polizia della Costa d’Avorio ha utilizzato gas lacrimogeni per disperdere piccoli gruppi di manifestanti che avevano sfidato il divieto di una marcia dell’opposizione ad Abidjan. La polizia è stata vista arrestare alcune persone. La protesta, organizzata da una coalizione dell’opposizione, è stata vietata venerdì dalle autorità ivoriane. L’area è stata isolata dalle forze di sicurezza. La polizia ha bloccato le strade principali, eretto barricate e pattugliato a piedi la zona per scoraggiare gli assembramenti. Nonostante il massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, i manifestanti sono riusciti a riunirsi in piccoli gruppi.