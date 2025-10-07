Russia, Lavrov incontra il ministro degli Esteri talebano

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il ministro degli Esteri ad interim dei talebani in Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, hanno tenuto un incontro bilaterale martedì durante il settimo round di colloqui sull’Afghanistan. Parlando con il suo omologo, Lavrov ha affermato che la Russia è interessata ad assistere l’Afghanistan “in ogni modo possibile” nella lotta contro il traffico di droga, il terrorismo, la criminalità organizzata e anche “nell’instaurazione di una vita normale e pacifica a beneficio del popolo afghano”. Muttaqi, a sua volta, ha ringraziato la Russia “per aver riconosciuto l’Emirato dell’Afghanistan”. All’inizio di quest’anno, la Russia è diventata il primo Paese a riconoscere formalmente il governo dei talebani in Afghanistan da quando questi hanno preso il potere nel 2021, dopo che Mosca ha rimosso il gruppo dalla sua lista di organizzazioni fuorilegge. All’incontro partecipano anche funzionari provenienti da India, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan.