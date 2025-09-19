Afghanistan, talebani vietano libri scritti da donne nelle università

Il governo talebano ha rimosso i libri scritti da donne dal sistema di universitario in Afghanistan. Lo riporta la Bbc, spiegando che il provvedimento rientra in un nuovo decreto che include il divieto di insegnare di 18 materie ritenute “in conflitto con i principi della Sharia”.

L’emittente inglese spiega che circa 140 libri scritti da donne – fra cui titoli come ‘Sicurezza nel laboratorio chimico’ – sono fra i 680 testi bollati come ‘preoccupanti‘ a causa delle loro “politiche anti-Sharia e anti-talebane“. Inoltre, delle 18 materie prese di mira, sei riguardano nello specifico le donne, perché si tratta di discipline come ‘Genere e sviluppo’, ‘Il ruolo delle donne nella comunicazione’ e ‘Sociologia delle donne’. La Bbc riporta che il provvedimento le è stato confermato da un membro della commissione che era incaricata di esaminare i libri: “tutti i libri scritti da donne non possono essere oggetto di insegnamento”, ha detto.

Il commento dell’ex vice ministra della Giustizia dell’Afghanistan

Zakia Adeli, ex vice ministra della Giustizia prima del ritorno al potere dei talebani quattro anni fa, nonché una delle autrici i cui libri sono nella lista di quelli vietati, non è rimasta sorpresa da questa mossa. “Considerando ciò che i talebani hanno fatto negli ultimi quattro anni, non era azzardato aspettarsi che imponessero cambiamenti al programma scolastico”, ha affermato.

“Data la mentalità e le politiche misogine dei talebani, è naturale che, quando alle donne stesse non è permesso studiare, anche le loro opinioni, idee e scritti vengano soppressi“. Le nuove linee guida, visionate da Bbc Afghan, sono state emanate alla fine di agosto.

In virtù delle norme introdotte dai talebani dopo il loro ritorno al potere, alle donne e ragazze è vietato accedere all’istruzione oltre la sesta classe e una delle loro ultime possibilità di proseguire la formazione è stata interrotta alla fine del 2024, quando i corsi di ostetricia sono stati silenziosamente chiusi. Il governo talebano sostiene che rispetta i diritti delle donne in conformità con la propria interpretazione della cultura afghana e della legge islamica.