Roma, La Russa alla statua di Giovanni Paolo II: "Atto ignobile fuori da ogni sentimento'

“Ritengo sia stato veramente fuori da ogni sentimento, da ogni logica, l’atto di violenza, perché tale è, che è stato perpetrato con la scritta ingiuriosa”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa che ha reso omaggio alla statua di Giovanni Paolo II alla stazione Termini a Roma, vandalizzata nei giorni scorsi. “Quello nostro è invece – ha aggiunto – un atto per l’amore, per la fede, per la vicinanza tra i popoli. Mi auguro che questo piccolissimo gesto, che spero sia seguito da altri simili, sia un piccolo rimedio a un atto ignobile“, ha concluso.